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HK Medical Mask 新年/情人節款圖案口罩 獨立包裝售$68/30個

行內熱話 03:39 2021/01/29

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香港口罩廠 HK Medical Mask 推出新款口罩。
                          
 【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

HK Medical Mask 表示，特別為用戶帶來多款新年/情人節款圖案口罩，而且尺寸分別更有 175cm 和 160cm，售價為 $68/30個，全獨立包裝。

    點擊圖片放大
    +6
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【其他內容】【附優惠詳情】$1/片 Lv3 口罩! HK-M 推出花紋跨年口罩優惠​​​​​​​

HK Medical Mask口罩規格  

- BFE & PFE & VFE ≥ 99%

- 175x90mm/160x90mm (+-5%)

- 新年限定款式

- 三層保護設計

- 鐵線鼻樑條

-30片獨立包裝

- 香港製造

售價:$68

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【其他內容】 附購買連結!唔駛 $2 個! 韓國製 KFAD KF94 口罩售 $99/50個

【其他內容】 專業之選! 美國 HALYARD 外科醫用 Level 3 口罩 最平 $100/50 個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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