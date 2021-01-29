HK Medical Mask 新年/情人節款圖案口罩 獨立包裝售$68/30個

香港口罩廠 HK Medical Mask 推出新款口罩。



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HK Medical Mask 表示，特別為用戶帶來多款新年/情人節款圖案口罩，而且尺寸分別更有 175cm 和 160cm，售價為 $68/30個，全獨立包裝。

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HK Medical Mask口罩規格

- BFE & PFE & VFE ≥ 99%

- 175x90mm/160x90mm (+-5%)

- 新年限定款式

- 三層保護設計

- 鐵線鼻樑條



-30片獨立包裝

- 香港製造

售價:$68

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。