【附購買連結】唔駛 $2 個! 韓國製造 QSYS KF94 四層立體口罩 售$98/50個

MCNG Shop 表示，正發售 QSYS KF94 四層立體口罩。



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近日韓國製造的 KF94 四層立體口罩售價不斷插水，今次店方發售的 QSYS KF94 口罩不但支援 KF94 規格，有醫學外用證明，而且更是 4 層設計，比 3 層更隹。售價方面，一盒 50 個 QSYS KF94 四層立體獨立裝成人口罩售 $98，比之前最平的同類口罩再平 $1，平均每個只售 $1.96。

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韓國 QSYS KF94 口罩規格



-KF94 規格

-每盒50個，獨立包裝

-成人款 - 白色

-約 208mm x 162mm

-韓國製造

售價 :$98



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約3月20日到港，可門市自取



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。