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【疫市營商】疫情全方位打擊餐飲業　中菜館菜單「素食化」救市

商管策略 13:36 2021/01/29

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新冠肺炎肆虐，飲食業是經商業「重災區」，有主打新派粵菜的高檔餐館推出全素餐單開拓客源，並且透過頻密更新菜單保持新鮮感滿足舊客。

位於中環的「卅二公館」中菜館，在香港、溫哥華、拉斯維加斯及新加坡有分店，受新冠肺炎疫情打擊面更大。聯合創辦人巫翊鳴（Xuan）表示，餐飲業經營困難，更要突破開拓新客源以應對疫市。

「指定區域」人流減生意差　紅磡火鍋店：禁堂食已夠慘・封區雪上加霜見下頁

巫翊鳴說：「不少客人表示想有更多素食選擇，我們營運宗旨之一是可持續發展，所以我們也很樂意開拓素食市場，近期我們推出了以植物為基礎的經典菜單，共有 11 道菜。」

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新菜款有不少都是招牌菜式的「素食化」。巫翊鳴笑言，為了保證「原味道」，他跟廚師花了不少工夫，因不少人都誤以為素菜味道難以及得上肉類，故希望透過新菜單打破這方面的迷思。而選擇推出整合好的新菜單而非單獨的素菜，是希望客人過後一想到素菜便會想到這個菜單，無論在宣傳抑或拓展新客源都會有優勢。

卅二公館在新冠肺炎疫情下作出多項新嘗試改善經營，本身餐廳分成午市和晚市，現時則是全日供應整個菜單；由過往不做外賣，至提供相關服務到晚上 9 時，雖然有關措施會提高人力成本、增加採購食材的壓力，但疫情下「保命」才最重要。

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卅二公館亦在新冠肺炎疫情期間頻密更新菜單。巫翊鳴解釋：「除了以新菜單吸引新客外，我們亦非常看重熟客的用餐體驗，由於我們的地段較為方便，部分熟客甚至每星期會光顧  3 次，我們很重視他們能否在用餐時得到新鮮感，所以便持續地推出新菜式為他們帶來驚喜，例如臨近新年，我們就推出了賀年菜單，並且首次推出盤菜食品，希望每位客人喜歡。」

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撰文 : 陳文政

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