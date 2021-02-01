【疫市營商】避開社交平台風暴　疫市營商和氣生財

早前發生了 3 件網絡事件，觸發了全球的社交平台移民潮。首先是美國國會山莊風暴，令到《Twitter》和《Facebook》決定封鎖美國總統特朗普的帳戶，有網民認為這是審查言論，妨礙言論自由，連 Tesla 執行長（CEO）Elon Musk 亦呼籲支持者轉用 Signal，令 Signal 的下載量急增，在 1 月 12 日短短一晚之間《Android》的下載用戶由 1,000 萬用戶暴升至 5,000 萬用戶，如果再加上《iOS》的用戶數量，估計直至現時為止可能已超過億萬用戶，甚至令到 Signal 的伺服器超出容量，一度服務受影響超過 24 小時。

另一方面，Apple 和 Google 將疑似支持特朗普的社交媒體《Parler》的流動應用程式（app）下架；而 Amazon 亦不再為 Parler 提供網頁寄存服務，令到《Parler》的業務幾乎要結束，Parler 更入稟美國法院控告 Amazon 違反反壟斷法，亦有用戶因此轉到《MeWe》、《Gab》及《Rumble》等社交媒體。

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事有湊巧，《WhatsApp》去年 10 月曾經公告，《WhatsApp》商業用戶將可用《Facebook》的雲端儲存服務。今年 1 月初，一般用戶使用《WhatsApp》時，程式會提示用戶《WhatsApp》正在更新其私隱條款，商業用戶可用《Facebook》寄存服務以及管理《WhatsApp》對話，如果用家不同意的話，將於 2 月 8 日起可能無法再使用《WhatsApp》。

《WhatsApp》用戶質疑及擔心此舉會令《Facebook》有機會侵犯他們的私隱，於是乎亦大舉遷徙到 Signal 及 Telegram 等即時通訊軟件，亦有用戶因此在社交媒體上「移民」到《MeWe》。《WhatsApp》最終宣布將此決定推遲至五月中才實行，但似乎仍然未能平息用戶的憤怒情緒。

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特朗普被禁言是政治事件、《Parler》被圍剿大家就開始聯想到網絡霸權，而《WhatsApp》事件涉及用戶私隱及公關手段問題。3 件不同事件，恰巧在短時間內同時發生，就好像 3 個風暴在太平洋上相遇，結合成為一場完美的社交風暴，威力之大無法估計。

新冠肺炎疫情令到全球出現社交距離，上述 2 宗事件看似與疫情無關，但是大家細心想想，如果沒有疫情，美國公民可以如常投票，未必會引發美國國會山莊事件；疫情中大家太過依賴互聯網以及社交媒體，也令到網絡霸權的問題愈來愈嚴重；大家在疫情中見面少了，多了利用即時通訊軟件與人聯絡，也令大家對私隱問題越來越關注。

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希望新冠肺炎疫情能夠盡快消失，大家就可以延續以往的社交活動，避免網上面一些「無謂」的磨擦。

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Photo：Joe Gratz