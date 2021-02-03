全球限量具收藏價值!? 小王子聯乘口罩每盒有獨立編號 超美圖案設計售 $108 盒 附購買連結

現時口罩不但採用圖案設計吸客，最新的策略更是推出全球限量收藏版口罩。異度空間工作室表示，已獲得正式授權生產及在香港及澳門地區銷售「Le Petit Prince」小王子口罩類別產品，並且在 2月3日中午 12 點公開預售以下數款小王子系列口罩。



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今次廠方推出的小王子口罩有兩大系列，一是平面口罩，另一款是立體口罩。立體口罩最大的賣是除了口罩盒採用夜光設計外，每盒皆附有獨立編號證書，極具收藏價值。全球限量，香港及澳門地區限定發售。兩個系列的口罩設計如下圖。

1. 平面口罩 (17.5cm成人及16cm女仕尺寸)

每盒10片, 獨立包裝

12種顏色選擇

特製專用4.5mm耳帶，柔軟順滑

SGS驗證通過ASTM Level 3標準

透氣度 (Delta P) 只有 ~3.1，遠超最低要求之6.0以下(Delta P數值越低越透氣)

細菌過濾效率 (BFE)；顆粒過濾效率 (PFE) 及 病毒過濾效率 (VFE) ≥99％

合成血液穿透阻力 160 mmHg

選用嬰兒產品級別親膚物料內層

印花圖案版本更全面採用市場罕見的PET不織布，配合迪士尼FAMA驗廠認證印刷廠，加上熱轉印技術及食用級無毒、無致敏源、無味及無偶氮染料，於保持透氣度、做到顏色鮮艷、細緻度同時，做到防脫色防水功能，絕非坊間水刺布可比

售價: $38一盒（淨色）；$48一盒（印花）及$55一盒（隱藏版）。全12色套裝價$468



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2. 立體口罩 (208mm救世Ultra M尺寸)

每盒10片, 獨立包裝。每盒皆附有獨立編號證書，極具收藏價值。全球限量，香港及澳門地區限定

顏色：深海藍口罩，黃色耳繩

KF94認證、EN149 FFP2、ASTM Level 3、EN14683 Type IIR

口罩設計以一般成人用家為本

立體剪裁令口罩更貼面，時尚美觀之餘，亦同時增加呼吸空間，確保長期穿戴舒適

特製專用3mm耳帶柔軟順滑

ESPP順滑親水性內層，有效為口罩維持合適的濕度，避免過度乾燥同時排放過多的水氣，達到呵護肌膚的效果

特別用上市場罕見物料，使口罩達高防禦規格之餘，亦能保持超高透氣度 (3.0以下)

細菌過濾效率 (BFE)；顆粒過濾效率 (PFE) 及 病毒過濾效率 (VFE) ≥99％

售價: $108一盒。5盒以上95折

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3 月 1 日開始出貨

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。