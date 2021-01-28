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【大西北喜訊】驚安の殿堂Donki再開新店！網傳屯門開分店或成「死場救星」（多圖）

業界頭條 14:47 2021/01/28

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DON DON DONKI 在疫市下仍在香港多區開設分店！剛宣布小西灣藍灣半島分店 2 月開幕後，再傳出開新分店的消息。有網民在Facebook 群組「屯門牛」貼出相片，稱相中員工拿著印有「DONKI」字樣的文件，讓一眾網民競猜開業位置。

DON DON DONKI 驚安再開新店? 即將 D∙PARK 開張見下頁

據網民上載至 Facebook 群組「屯門牛」的相片顯示，相中員工拿著一份印有「DONKI」字樣的文件，在屯門市廣場內視察並討論。貼文隨即吸引不少網民討論，有網民指 DONKI 可能會在屯門市廣場開設新分店。有「眼利」網民更憑相片中的圍板，估計新分店位於以往萬寧及 AEON 的位置，現時兩個舖位已圍起木板。有網民留言指，發現上一層同樣位置，即舊 ZARA 舖位亦圍起木板，估計有可能兩層「打通」成相連舖位，分店佔地 2 層。

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度見下頁

    點擊圖片放大
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DON DON DONKI 早前表示，小西灣藍灣半島分店預計在 2 月 3 日試業，2 月 4 日正式開張，營業時間為上午 9 時至凌晨 1 時。現時 Donki 在香港已有 6 間分店，分別位於中環、山頂、將軍澳、荃灣、銅鑼灣及尖沙咀。

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Photo：DON DON DONKI、屯門牛Facebook群組

撰文 : 廖淑瑩

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