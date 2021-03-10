【大西北喜訊】驚安の殿堂Donki再開新店！ 屯門開分店佔地兩層 或成「死場救星」

DON DON DONKI 在疫市下仍在香港多區開設分店！小西灣藍灣半島分店在 2 月開幕後，再傳出開新分店的消息。有網民在 Facebook 群組「屯門牛」貼出相片，稱相中員工拿著印有「DONKI」字樣的文件，讓一眾網民競猜開業位置。最新消息是 DONKI 屯門新門市的位置已圍上圖板。

DON DON DONKI 驚安再開新店? 即將 D∙PARK 開張【見下頁】

3 月 10 日更新



今日有網民發帖，指屯門市廣場位於以往萬寧及 AEON 的位置(1期UG層)，已圍上有 DONKI 字樣的圍板，擁有大型火車圖案，並指「即將抵達屯門」，可說是差不多已確定 Donki 會在屯門市廣場開新門市，只餘下官方正式發布。

1 月 28 日更新

據網民上載至 Facebook 群組「屯門牛」的相片顯示，相中員工拿著一份印有「DONKI」字樣的文件，在屯門市廣場內視察並討論。貼文隨即吸引不少網民討論，有網民指 DONKI 可能會在屯門市廣場開設新分店。有「眼利」網民更憑相片中的圍板，估計新分店位於以往萬寧及 AEON 的位置，現時兩個舖位已圍起木板。有網民留言指，發現上一層同樣位置，即舊 ZARA 舖位亦圍起木板，估計有可能兩層「打通」成相連舖位，分店佔地 2 層。

【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4



DON DON DONKI 早前表示，小西灣藍灣半島分店預計在 2 月 3 日試業，2 月 4 日正式開張，營業時間為上午 9 時至凌晨 1 時。現時 Donki 在香港已有 6 間分店，分別位於中環、山頂、將軍澳、荃灣、銅鑼灣及尖沙咀。

Donki激安之殿堂首次進軍台灣 經營環境差過香港如何解拆？【見下頁】

激安・驚安・DONKI？拆解激安の殿堂「分身」由來【見下頁】

提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：DON DON DONKI、屯門牛Facebook群組