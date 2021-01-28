【港產口罩】愛的家彩色口罩含菌量超標12.5倍！ 官方Facebook公布回收詳情

為求提高口罩銷量，不少本地品牌各出奇謀，推出不同款式的口罩。香港品牌「愛的家」的百家布印花款式外科口罩，驗出含菌量超標 12.5 倍，官方會在傍晚於其 Facebook專頁公布回收詳情。

海關人員在去年 12 月中，到佐敦一間連鎖化妝品店舖購買「愛的家」的百家布印花款式一次性外科口罩化驗。報告顯示，口罩細菌總數超出上限 12.5 倍。海關之後以涉嫌違反《消費品安全條例》拘捕 1 名連鎖化妝品集團經理及 1 名生產商董事。海關呼籲市民馬上停用有關外科口罩，商戶如有出售亦應立即下架。

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▲ 百家布印花款式（產品編號：C2）被驗出含菌量超標。

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「愛的家」其後在 Facebook 的聲明表示，在 12 月推出的「期間限定」中一款百家布印花款式（產品編號：C2）被驗出含菌量超標，需立即回收處理。受影響產品在個別零售商及「愛的家」網店及門市均有出售，已即時停售並會對相關產品展開全面回收工作，有關回收詳情將於今日傍晚在 Facebook專頁公布。



「愛的家」表示，印花系列原材料是經過攝氏 200 度高溫生產，初步懷疑是某個批次的包裝程序發生問題引致出錯，對這次造成顧客及零售商的不安及困擾，公司深表歉意，並願意承擔責任。「愛的家」又指，會確保產品符合香港法規，及保障使用者的安全，以避免日後有同類情況發生。

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▲ 「愛的家」在 Facebook 發聲明回應。

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