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【米芝蓮2021】死亡之吻？新一屆米芝蓮小食店如何在疫情下生存？

業界頭條 14:12 2021/01/28

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《米芝蓮指南香港澳門2021》昨日公布，今年共有 21 間本地街頭小食店上榜，遍布港九新界，小店食物亦價格親民。不過，今年受新冠肺炎疫情影響，全港食肆經營困難，而獲得米芝蓮推介的小店如何在疫市下生存？

當中新上榜的「福元湯丸」主打自家製湯丸，有招牌花生和芝麻湯圓，每日限量發售。負責人表示，晚市禁堂食令生意下跌近 3 成。對於獲得米芝蓮推介後，業主可能會因而加租，負責人指如果業主不加租便不會加價。

展銷舖位轉陣短租 香港人糯米糍蝕住做為養活員工見下頁

至於連續 3 年獲米芝蓮推介的「蘇記流心燉蛋專門店」，老闆蘇炎文表示，新冠肺炎疫情下店舖雖然經營艱難，生意更一度大跌 7 成，但店舖一各有不少食客支持，因此老闆決定今年不會加價，答謝食客支持。

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Donki激安之殿堂首次進軍台灣 經營環境差過香港如何解拆？見下頁

有「死亡之吻」之稱的米芝蓮，不少業主會基於米芝蓮名氣決定租客的租金水平，間接令不少獲得推介的食店因加租而結業。其中，2019 年獲得推介的食店已相繼結業。連續 6 年獲米芝蓮推介的雪園飯店已在 2019 年 2 月底結業，與業主大幅加租有關。

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Photo：福元湯圓 Facebook

撰文 : 廖淑瑩

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