【米芝蓮2021】死亡之吻？新一屆米芝蓮小食店如何在疫情下生存？

《米芝蓮指南香港澳門2021》昨日公布，今年共有 21 間本地街頭小食店上榜，遍布港九新界，小店食物亦價格親民。不過，今年受新冠肺炎疫情影響，全港食肆經營困難，而獲得米芝蓮推介的小店如何在疫市下生存？

當中新上榜的「福元湯丸」主打自家製湯丸，有招牌花生和芝麻湯圓，每日限量發售。負責人表示，晚市禁堂食令生意下跌近 3 成。對於獲得米芝蓮推介後，業主可能會因而加租，負責人指如果業主不加租便不會加價。

展銷舖位轉陣短租 香港人糯米糍蝕住做為養活員工【見下頁】

至於連續 3 年獲米芝蓮推介的「蘇記流心燉蛋專門店」，老闆蘇炎文表示，新冠肺炎疫情下店舖雖然經營艱難，生意更一度大跌 7 成，但店舖一各有不少食客支持，因此老闆決定今年不會加價，答謝食客支持。

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

Donki激安之殿堂首次進軍台灣 經營環境差過香港如何解拆？【見下頁】

有「死亡之吻」之稱的米芝蓮，不少業主會基於米芝蓮名氣決定租客的租金水平，間接令不少獲得推介的食店因加租而結業。其中，2019 年獲得推介的食店已相繼結業。連續 6 年獲米芝蓮推介的雪園飯店已在 2019 年 2 月底結業，與業主大幅加租有關。

超市開火鍋店兼賣周邊產品 業績突破半億的生意經（多圖）【見下頁】

提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：福元湯圓 Facebook