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【營銷策略】日本招牌不再「馨香」？本土・南韓品牌雄據中國服飾美妝市場

商管策略 19:09 2021/01/28

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日本品牌在中國市場不再「馨香」？據日本市場推廣研究機構 TrendExpress 調查顯示，以去年 11 月「光棍節」期間例，中國消費者在《微博》分享最多的品牌頭 3 位竟沒有日本品牌身影；當中服飾品牌 Uniqlo 和美容品牌資生堂的排名，分別在第 9 和第 30 名，名次不單比前一年下跌，更是排名前 30 名中的兩個僅有日本品牌。

TrendExpress 調查顯示，日本品牌在中國的受歡迎程度，可能落後中國本地和南韓品牌。據該公司對去年微博在 11 月 11 日「光棍節」的趨勢分析，結果顯示中國消費者對購買非日本製造的商品和化妝品最有興趣，當中南韓 LG 旗下的美妝品牌「Whoo」，以及 Amore Pacific 旗下品牌「雪花秀」的排名，分別升至第 12 名和 19 名。中國化妝品品牌 Perfect Diary 的排名，也從 2019 年的第 15 位升至去年的第 5 位。

銷售額急增54％　海南再增9間免稅店吸海外消費回流見下頁

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南韓 LG 旗下的美妝品牌「Whoo」，以及 Amore Pacific 旗下品牌「雪花秀」的排名，分別升至第 12 名和 19 名

Uniqlo・抖音出支付App撈過界？電子支付成零售品牌「吸金」戰場見下頁

對於日本品牌落後中國和南韓對手的原因，TrendExpress CEO 濱野智成認為，中國和南韓品牌正加強其推銷策略，大多以社交平台發表新產品，以引起話題。此外，品牌能夠在中國社交網站上推出引起消費者興趣的產品，銷量會隨之上升。

同行倒閉潮也不怕！日本拉麵店兩「普通」招生意疫市倒升見下頁

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Photo：Cosmetics China、生活誌

撰文 : 廖淑瑩

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