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【管理Tips】永續討論何時了？善用 3 種方法決策快而準

商管策略 18:18 2021/01/30

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快而準進行重要決策

企業家每天為公司進行大大少少決策，很多時根本無辦法把決定推到公司內其他同事，因最終選擇通常是你一人，是挑戰也是壓力。為免壓力及疲累做錯決定，建議以下 3 種方法改善決策：

經常黑面・閉上眼只有公事？認識「職業倦怠」9 大症狀見下頁

（1）嘗試塗鴉以提高清晰度。塗鴉是創造類活動，可將你的思想從紙上表達自己想法，塗鴉可以幫助你了解所有相關因素，並幫助你作出最適合正確決定，當在紙上畫出心理概念時，想法似乎更加真實。

（2）先處理擅長事情。當你正進行擅長之事，後進行決策充滿有信心，故優先於短時間內處理擅長的事情。

（3）考慮最壞情況。通常大多數決定很容易逆轉，當面臨一個重大決策時，請弄清楚甚麼是最壞情況，更快做出決定。

【財來自有Fund】一圖睇晒科技券(TVP)與遙距營商計劃(D-Biz)分別 數碼轉型有辦法見下頁

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Photo：Pexels

撰文 : 鍾采餘

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