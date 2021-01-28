【防疫措施】冷凍食品須驗新冠病毒 中國港口大量船隻滯留 隨時影響全球冷凍食品供應？

新冠肺炎疫情打擊全球貿易，多國封鎖港口、船隻無法卸貨，連鎖反應已持續數月。《彭博》指出，中國對進口食品進行病毒檢驗，導致中國港口有大量運載冷凍食品的船隻滯留，恐影響全球冷凍食品供應鏈運作。

報道引述數間貨運代理及航運公司指，中國大連港現時有數百個貨櫃滯留，要等到地方政府完成病毒檢測之後才能清關。然而，運載海鮮的冷藏貨櫃需要以插座供電保持低溫，但現時港口擠塞導致插座供不應求。這令到貨運公司停止新的冷藏貨櫃進入大連，需轉移到中國其他港口。

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▲ 中國港口有大量運載冷凍食品的船隻滯留，恐影響全球冷凍食品供應鏈運作

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英國海運顧問機構 Drewry 的冷凍貨運業分析員 Philip Gray 稱，「塞車」情況其實不只在中國發生，例如運海鮮往大連和青島的俄羅斯輪船，現時已改經南韓釜山，這會增加該國港口擠塞的風險。此外，中國的肉類需求持續上升，連鎖反應將影響到美國，因為當地港口亦要應對貿易激增的情況。他指，出口商需要謹慎計劃，並準備應對供應鏈成本進一步上升。

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