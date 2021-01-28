【零售冰封】美國零售業破產潮？L’Occitane申請破產保護・關閉23分店

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【防疫措施】冷凍食品須驗新冠病毒 中國港口大量船隻滯留 隨時影響全球冷凍食品供應？
受新冠肺炎疫情影響，美國零售業不時傳出品牌破產的消息。這股破產潮最近更蔓延至護膚品牌，法國護膚品牌歐舒丹（L'OCCITANE） 的美國分公司向美國破產法院申請破產保護，並計劃關閉美國 23 間門市，以減輕租務負擔。
在新冠肺炎疫情爆發期間，歐舒丹在 2020 年 4 月至 12 月在美國銷售額，較 2019 年同期下降 21%。其中，實體店銷售額同比下跌 56.5%，且佔總銷售額的比例從 2019 年同期的 61.7% 下跌至 34%。與此同時，電子商貿銷售額同比增加 72%，佔總體銷售額的比例從 2019 同期的 19.6% 大增至 42.7%。
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自新冠肺炎疫情爆發以來，美國零售業不斷傳來壞消息。由百貨公司 JCPenny 到牛仔品牌 True Religion Apparel，眾多零售商相繼申請破產保護。據標準普爾全球市場情報公司（S＆P Global Market Intelligence）的數據，2020 年將是 10 年來零售業破產公司數量最多的 1 年，去年已有 43 間零售商申請破產。
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Photo：CarlosVdeHabsburgo、Azt3r1x、Clotee Pridgen 、Twelve Oaks Mall、Magnolia Reporter、Smarty9108
撰文 : 廖淑瑩