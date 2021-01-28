【香港製造】一盒齊五款! B.Duck 新款 3D 成人口罩 獨立裝售$109盒 再送B. Duck 消毒泡沫一支

網店 Creatived Products Shop 表示，正發售 MainettiCare X B.Duck 立體口罩 。



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事實上之前已有 MainettiCare X B.Duck 立體口罩，不過只有兒童尺寸，今次推出的立體口罩，則加入成人和中主尺寸。一盒 MainettiCare X B.Duck 立體口罩屝有齊 5 個設計，售價為 $109/50 個。現時購買更送 B. Duck 無酒精免沖洗消毒噴霧或消毒泡沫一支。

MainettiCare X B.Duck 口罩規格

- BFE、平均98%(細菌飛沫捕集效率考試)

- PFE、平均98%(0.1μm微小粒子捕集效率考試)

- 一盒20個，一盒包括5個不同款式，每款4片

- 獨立包裝，方便及衛生

- 香港製造，信心保證

- L Size: 成人：22cm(W) x 14.5cm(L)

- M Size: 女士及中童：20cm(W) x 12.5cm(L)



售價:$109



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預計 2021 年 2 月 28 日出貨



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。