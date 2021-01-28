【附優惠詳情】$1/片 Lv3 口罩! HK-M 推出花紋跨年口罩優惠

香港口罩廠 HK-M Mask 表示，門市將推出跨年優惠活動。



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廠方表示，由 1 月 28 日起，門市新增「花紋跨年」活動。買家購買任何產品，即可以 1 蚊 1 片換購指定花紋或 2021誇、跨年口罩（換購上限=購買金額）。廠方表示，1 蚊 1 片更是 ASTM LEVEL3 口罩呢!



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▲ HK-M 推出花紋跨年口罩優惠 ▼ 點擊圖片放大 +3 +2



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。