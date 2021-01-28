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【唔駛 $1 一個】九巴口罩新優惠 買口罩再送口罩

行內熱話 02:29 2021/01/28

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九巴口罩之前減至 $1 個後，再推出新優惠。
                      
 【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

由即日起至 2 月 11 日，買家只要購買 2 盒九巴 Level 2 口罩（30個裝），即送包九巴口罩（10個裝），尺寸仲可以自由配搭，例如買 1 盒成人 + 1 盒 Junior，再送一包 Kids 口罩。現時一盒九巴口罩售 $30，即是付 $60 即可獲得 70 個口罩，平均每個不用 $1。

口罩在九巴顧客服務中心，美孚曼坊Shop1933 和九巴網上商店 KMB Shop 都有發售。
【其他內容】上下雙鐵線設計! Medicom SafeMask TailorMade 口罩售 $79/50個
 

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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