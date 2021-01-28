  • 21°C
香港時間 : 2021128日 (四) 19:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【管理Tips】挽留下屬毋須用銀彈政策？上司懂用 3 招員工死心塌地支持

商管策略 15:24 2021/01/28

分享：

能在職場當上領導者，必然流露個人魅力，但這並非代表每個上司有一班「忠心跟隨者」，原因包括：太傲慢自負、不願互動，以及和公司內鬥嚴重等等不良特質，很難讓下屬全心追隨領導者。

首先，這裏先定義「個人型」領導者及「社會型」領導者。通常「個人型」領導者通常自負和偏向極端獨裁，當下屬感到在工作失去方向，此時領導者容易散發個人魅力修正；「社會型」領導者較關注集體利益，個人魅力隨即削弱。

【管理Tips】疫情長期WFH變成無皇管？主管安排應避免3大錯誤​​​​​​見下頁

當領導人在危機和不確定性環境中，「個人型」領導者充當「拯救者」，人們傾向選擇這類領導者，而實際上帶領大家成功的機會可能更低，坦白說，受下屬擁護領導者為滿足需要和願望，帶領大家推動業務發展。

【財來自有Fund】一條片睇晒百分百擔保特惠貸款　廠商會：甘露助絕處逢生見下頁】​

    點擊圖片放大
    +4
    +3

總括而言，受下屬愛戴和尊敬的上司會出的正面行為，若經過一番自我檢視不具備以上特質，以下 3 項正面行為你又中了多項？

【管理Tips】驚炒魷「P圖」檢測報告繼續返工？人事顧問：隱瞞病情老闆員工百害無一利​​​​​​【​見下頁

（1）建立良好工作文化。職場最常出現「是非」及「八卦」，這樣會拖慢公司生產力，有損員工間士氣和信任。優秀主管會主動站出來遏止，以免「暗箭傷人」及欺凌情況繼續發生，還會尊重團隊共事合作和合作；

（2）謙遜和同理心。優秀上司不會掌控下屬，他們常尋求同事建議或意見，將同事放在核心位置，邁向團隊目標。

（3）聆聽下屬意見。優秀領導者主張聆聽同事意見，同時會給予下屬思考空間及加入討論，領導者更可因聆聽反饋獲取知識。

【管理Tips】「明星」・「金牛」・「土狗」分類員工 阿里巴巴前總經理分享炒人準則​​​​​​【​見下頁

提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用

一文看清：連鎖商戶小店優惠及最新口罩供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：Pexels、Eugene Peretz

撰文 : 鍾采餘

資料提供 : 中小企, 商管策略

相關文章

【香港製造】手工香無市場？ 網銷 ・自助工作坊提高本土文創知名度
2021/01/25
【香港製造】手工香無市場？ 網銷 ・自助工作坊提高本土文創知名度
【疫市直擊】灣仔玩具街如常賣年貨　商販：疫情影響生意只有等運到
2021/01/27
【疫市直擊】灣仔玩具街如常賣年貨　商販：疫情影響生意只有等運到
人才管理 職場文化 行政管理 職場貼士

上一篇文章

【米芝蓮2021】死亡之吻？新一屆米芝蓮小食店如何在疫情下生存？

下一篇文章

【香港製造】物理治療・特殊教育適用　港產機械人開拓院舍市場

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】花市取消又重開・工展會延期・美食嘉年華網上搞　一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】花市取消又重開・工展會延期・美食嘉年華網上搞　一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣