【管理Tips】挽留下屬毋須用銀彈政策？上司懂用 3 招員工死心塌地支持

能在職場當上領導者，必然流露個人魅力，但這並非代表每個上司有一班「忠心跟隨者」，原因包括：太傲慢自負、不願互動，以及和公司內鬥嚴重等等不良特質，很難讓下屬全心追隨領導者。

首先，這裏先定義「個人型」領導者及「社會型」領導者。通常「個人型」領導者通常自負和偏向極端獨裁，當下屬感到在工作失去方向，此時領導者容易散發個人魅力修正；「社會型」領導者較關注集體利益，個人魅力隨即削弱。

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當領導人在危機和不確定性環境中，「個人型」領導者充當「拯救者」，人們傾向選擇這類領導者，而實際上帶領大家成功的機會可能更低，坦白說，受下屬擁護領導者為滿足需要和願望，帶領大家推動業務發展。

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總括而言，受下屬愛戴和尊敬的上司會出的正面行為，若經過一番自我檢視不具備以上特質，以下 3 項正面行為你又中了多項？

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（1）建立良好工作文化。職場最常出現「是非」及「八卦」，這樣會拖慢公司生產力，有損員工間士氣和信任。優秀主管會主動站出來遏止，以免「暗箭傷人」及欺凌情況繼續發生，還會尊重團隊共事合作和合作；

（2）謙遜和同理心。優秀上司不會掌控下屬，他們常尋求同事建議或意見，將同事放在核心位置，邁向團隊目標。

（3）聆聽下屬意見。優秀領導者主張聆聽同事意見，同時會給予下屬思考空間及加入討論，領導者更可因聆聽反饋獲取知識。

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Photo：Pexels、Eugene Peretz