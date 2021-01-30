【疫市營商】疫情影響珍珠零售停滯　批發商轉預約制客戶反更受落

各珠寶品牌門市生意在新冠肺炎疫情下備受重創，批發商更要設法開拓新的銷售渠道。有珍珠批發商在疫情裏經營零售生意，讓客人預約時間，到樓上舖挑選珍珠，口碑愈做愈好。

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創高珠寶有限公司（珍珠）於2007年創立，創辦人 Riko Au 說：「我們的核心業務是珍珠批發。在拍賣會或者珍珠農購入珍珠後，由於一宗交易動輒數千粒珍珠，普通珠寶店門市難以消化，創高便會拆分成細份再發售給商舖。香港人通常只會認識出名的珠寶店，我們的角色則是中介商，大約 7 成珠寶店都是從我們購入珍珠。」

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創高除了批發之外亦會舉辦不同講座，分享經驗，例如為保險公司團隊講解珍珠知識；公司亦會舉辦珍珠生態團，帶用戶參觀香港少有的珍珠場，將教學由室內搬到室外，非常受歡迎。可惜疫情下相關業務通通要暫時擱置，只能改為網上教學。

新冠肺炎疫情下前線零售珠寶店生意大受影響，所以業界希望能令普及珍珠文化，盡可能令擴大市場。Riko 指出，香港普遍對珍珠的認識較淺，以來源地為例，澳洲、印尼、菲律賓等地的南洋珍珠，便跟中國淡水珍珠在形狀、色澤上極為不同，法國的大溪地黑珍珠又與日本珍珠有不同特性，學問非常多。

Riko 解釋：「為了普及珍珠知識，我們後來便開始經營零售生意，客人預約了時間便可以來我們的陳列室挑選珍珠，想不到頗受歡迎。一來他們喜歡有寧靜的私人空間慢慢挑選，二來能在眾多的未加工珍珠裏挑合眼緣的珍珠，我們之後再交給師父和設計師處理，珠寶店人流穿梭，難以提供貼身服務。」

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▲ 能夠挑擇自己喜歡的珍珠是大賣點。

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Riko 表示，不少樓上珠寶店都有預約制，但多數都只讓熟客光顧，創高則沒此限制，畢竟疫情下港人普遍想要私人空間，減低傳染風險，而為了令相關業務能發展得更長遠，團隊製作了不少特別款式，例如針對母親市場的特別頸飾以及年青時尚的耳環等等。

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