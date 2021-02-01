【疫市營商】疫情創業環境需求轉　培訓配對平台：存活保現金流最重要

新冠肺炎肆虐，科技公司亦要在大浪潮裏轉型，有初創培訓配對平台將內地、台灣的電子商貿模式帶來香港，讓創業者可在疫情裏保證現金流，更易在疫市「存活」，待疫情一過可盡快反擊。

「合伙時代」創辦人梁凱喬（Celia）說：「我們是以創業者角度出發的培訓及配對平台。不同的創業者可以透過我們尋找合適的創業夥伴，過往幾年我們與不同的院校、內地城市、大型創投機構合作，超過 200 間初創企業成功找到合適的合夥人、合作伙伴、投資人，有部份公司更在創業一年裏成功獲得融資。」

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全新模式讓創業者少走彎路。梁凱喬透露，有 3 間優秀的公司更獲得了第二輪融資，在行業裏嶄露頭角。2019 年合伙時代為了百尺竿頭更進一步，開始涉足不同的系統開發業務，包括：網購平台、網購系統、線上教學系統等，盼可更有效率地輔助創業者，可惜 2020 年疫情爆發打亂公司部署，亦改變了創業者的最大需求。

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梁凱喬表示，過往創業者需要投資者和拍檔，但新冠肺炎疫情下求存才是最重要，不能保持實力、保證現金流，其他計劃都是空中樓閣；加上疫情關係要出港與投資人、合作廠商接洽亦極不方便，如何在新的網上生態裏轉型求存會是箇中關鍵。

她解釋：「合伙時代在疫情裏轉型，助客戶經營網上銷售平台，尋找不同銷售渠道及宣傳渠道，例如對於想創業賣口罩的客戶，公司便幫他們篩選不同貨源，尋求賣家和銷售平台；新年臨近，有客戶想引入台灣產品，便幫助他們與當地賣家及本地批發商溝通，再看物流方面能否配合。」

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梁凱喬指出，台灣、中國的跨境電貿極為成熟，他們希望能夠將類似的模式帶來香港，例如引入網紅帶貨、分析產品生命周期等等。她說：「很多公司在轉型時都是一竅不通，尤其創業者很多都欠缺資金和人脈，我們就更要成為他們的可靠夥伴。可能他們只想到將產品放在官網，我們就分析他們的公司和產品的特點，並尋找人脈、平台，打通線下渠道。現時我們開始和一些香港百年品牌合作宣傳新產品，希望能夠協助活化品牌，化危為機。」

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