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【突襲式封區】東發大廈強制檢測商戶驚且愁　北角粥店照常營業：員工都要出糧養家

業界頭條 21:10 2021/01/27

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本港新冠肺炎疫情嚴峻，北角錦屏街東發大廈 C 座再現 5 宗初步陽性個案，累計早前 8 宗確診個案，合共 13 宗個案。政府專家顧問袁國勇到場視察認為， C 座的 6、7 號室單位的居民要撤離，送往檢疫，「封區」一觸即發；打開門做生意更是雙重打擊：無法經營兼自身健康受威脅。在北角經營粥店的商戶表示，縱使現時「捱貴租」、賺取微薄收入，選擇繼續營業支薪給一班夥記。

北角忠記粥店負責人林李桂玲表示：「收到這區大廈染疫消息感到害怕，眼見附近居市民不敢外出，附近行人減少很多;現時生意更差，一天營業額僅數千元，加上『捱貴租』沒有這麼多本錢蝕。」

不過，忠記堅持營業至晚上 12 時，原因是員工有糧出。她解釋：「開舖只是為顧及夥計的生計，他們有家庭要兼顧。我可以做的是出糧，另提醒他們著重個人衛生，各自做好防疫，輪更上班，繼續觀察疫情情況。是否因封區被迫休業，到時才打算。」

【粥店群組】 紅磡粥店多人確診疑有群組傳播 本日新增 60 宗確診個案​​​​​​【​見一頁

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【突襲式封區】「指定區域」人流減生意差 紅磡火鍋店：禁堂食已夠慘・封區雪上加霜​​​​​​【​見下頁

衞生署早前向東發大廈 C 座所有樓層（即 1 至 15 樓）的 6 及 7 室單位沒有病徵的住戶發出檢疫令，並安排他們入住檢疫中心。若住戶出現病徵，會被送往醫院接受治療。

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撰文 : 鍾采餘

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