【北角突襲封區】東發大廈強制檢測商戶驚且愁　北角粥店照常營業：員工都要出糧養家

本港新冠肺炎疫情嚴峻，北角錦屏街東發大廈 C 座再現 5 宗初步陽性個案，累計早前 8 宗確診個案，合共 13 宗個案。政府專家顧問袁國勇到場視察認為， C 座的 6、7 號室單位的居民要撤離，送往檢疫，「封區」一觸即發；打開門做生意更是雙重打擊：無法經營兼自身健康受威脅。在北角經營粥店的商戶表示，縱使現時「捱貴租」、賺取微薄收入，選擇繼續營業支薪給一班夥記。

北角忠記粥店負責人林李桂玲表示：「收到這區大廈染疫消息感到害怕，眼見附近居市民不敢外出，附近行人減少很多;現時生意更差，一天營業額僅數千元，加上『捱貴租』沒有這麼多本錢蝕。」

不過，忠記堅持營業至晚上 12 時，原因是員工有糧出。她解釋：「開舖只是為顧及夥計的生計，他們有家庭要兼顧。我可以做的是出糧，另提醒他們著重個人衛生，各自做好防疫，輪更上班，繼續觀察疫情情況。是否因封區被迫休業，到時才打算。」



更新:北角在今日約 7 時正式封鎖東發大廈 A、B、C、D座，直至明早7時，居民暫無法進出。

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政府發言人表示：「根據第599J章，政府可按防疫需要，作出限制與檢測宣告。」



「鑑於北角錦屏街東發大廈C座近期出現八宗2019冠狀病毒病確診個案和五宗初步確診個案，涉及不同單位和樓層，衞生署衞生防護中心昨日已協調相關政府部門下午到東發大廈C座相關樓層及單位視察，調查及審視個案的感染是否存在環境因素。在諮詢專家意見後，中心決定採取審慎的感染控制措施。衞生署昨日已向東發大廈C座所有樓層（即一至十五樓）的6及7室單位沒有病徵的住戶發出檢疫令，並安排他們入住檢疫中心。情況令不少附近居民擔心。」



「經過風險評估後，我們認為有需要就『受限區域』作出限制與檢測宣告，確認『受限區域』內所有人士已接受強制檢測，截斷區內的傳播鏈，並藉此消除區內居民疑慮。」



政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士明日凌晨二時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會為行動不便的人士和長者安排上門採様，或安排他們自行採集並遞交深喉唾液樣本。



「我們明白今次安排會為市民帶來不便。政府已安排在晚上大部分市民下班後，盡快為『受限區域』內人士進行檢測，目標是爭取於明日上午約七時為所有已識別的受檢人士完成檢測並確定結果，以期讓已進行檢測的的居民屆時可陸續開始上班。政府會另行公布正式撤銷『相關宣告』的時間。若有僱員因宣告而未能上班，政府希望僱主能酌情處理，不要扣減員工的薪金和福利。」



為維持「受限區域」內的公共和緊急服務，政府及相關工作人員（如醫務及其他人員、政府檢測承辦商、清潔承辦商等）可在提供其個人資料、聯絡方法及遵從有關感染防控（包括在離開「受限區域」前，進行檢測但無須等候結果）等指示下，獲准許進入及離開「受限區域」。



政府亦為受強制檢測宣告限制的居民準備了簡單的食物和清潔用品。民政事務總署設立熱線電話2835 1473，由今日晚上七時起運作，供受檢測宣告限制下的市民查詢及求助。社會福利署亦會為受影響的居民提供協助。



政府明白區內居民因近日確診個案增加，感到非常不安和徬徨，憂心忡忡。在疫情陰霾下，區內的商店生意大受打擊，商業活動停頓，居民生計亦受到影響。政府希望這短暫的不便，能徹底截斷區內的傳播鏈，釋除居民的憂慮和恐懼，令居民對社區重拾信心，恢復社會和商業活動的生氣，讓市民生活能回復正常。



政府早前已發出強制檢測公告，要求於二○二一年一月十二日至一月二十五日期間曾身處東發大廈C座超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），以及於二○二一年一月十四日至一月二十七日期間曾身處東發大廈A、B和D座超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），均須接受強制檢測。



「受限區域」內的人士如在二○二一年一月二十六日至二十八日期間已進行檢測，並能出示檢測結果電話短訊或相關證明，無須再次接受檢測，但須在其處所等候，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。此外，任何於強制檢測公告中指明期間曾身處東發大廈A、B、C及D座內超過兩小時的人士，即使在相關宣告生效時不在「受限區域」內，亦須在上述同一時限前接受強制檢測。



政府呼籲受檢人士全力合作，登記及進行檢測，並留在家中耐心等候結果。政府會嚴肅跟進受檢人士遵守強制檢測公告以及限制與檢測宣告的情況。任何相關人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。



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衞生署早前向東發大廈 C 座所有樓層（即 1 至 15 樓）的 6 及 7 室單位沒有病徵的住戶發出檢疫令，並安排他們入住檢疫中心。若住戶出現病徵，會被送往醫院接受治療。

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