【附購買連結】唔駛 $2 個! 韓國製 KF94 口罩售 $99/50個

網店 Baby Shop 美國入口嬰兒用品專門店和 Angelkids 皆發售新年特別版口罩。



【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

店方指，正發售聲稱擁有韓國 KF94 證書的韓國製造 KF94 口罩。此口罩售價更是近期同類 KF94 口罩中最平的 $99/50個，平均一個為 $1.98。但店方說明中，又指它是 KFAD (Korea Filter Anti-Droplet) 規格，相信此口罩是否有 KF94 規格，買家需要向店方查詢清楚。

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KF94 口罩規格



-韓國製造

-KFAD過濾防毒技術加上舒適的貼合度

-三層過濾，BFE 95％細菌效率測試

-高透氣口罩立體剪裁

-立體鎖緊口罩不會令眼鏡起霧氣

- 210 x 155mm



-一盒 50 個獨立包裝

售價:$99盒

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（3 星期後到貨）

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。