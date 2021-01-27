【粥店群組】 紅磡粥店多人確診疑有群組傳播 本日新增 60 宗確診個案

本港今日（27 日）新增 60 宗新冠確診個案，其中 3 宗為輸入個案，其餘 57 宗本地個案中，有 21 宗源頭不明；另有約 40 宗初步確診個案。紅磡永明粥店累計有 6 人包括廚師及樓面中招，1 人初步確診，當中 4 人為家庭成員，相信有群組傳播，其他 10 多個職員已送住疫檢，張竹君呼籲市民如近期曾去過永明粥店，應盡快接受檢測。



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全港再有多 10 幢大廈需要強制檢測，包括：屯門蝴蝶邨蝶意樓、土瓜灣馬坑涌道祥運大廈、何文田邨綺文樓、梨木樹邨桃樹樓、嘉湖山莊麗湖居 9 座、東熹苑華熹閣。以及油麻地及佐敦指定區域，東安街順安大廈、碧街上海大廈、上海街 434 號、文英街文景樓。

北角東發大廈 C 座有 8 宗確診、5 宗初步確診，涉及 8 個單位，專家顧問袁國勇、以及環保署人員，下午約 4 點已到北角東發大廈視察，並指 6 號及 7 號室所有住客需撤離。



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