【香港製造】亂畫牆「破壞王」變商機　港人發明特殊塗層讓小朋友釋放創意

小朋友喜歡在牆面塗鴉令家長大為頭痛，有港人發明出可水洗塗畫的特殊油漆，在新冠肺炎疫情裏擴充公司規模，創造更多就業機會。

郭志仁畢業於香港建造學院的油漆粉飾科，由學徒做起，並在 2014 年成立自己的裝修工程公司，雖 1 年後因資金周轉問題倒閉，但他卻未有氣餒，繼續進修平面設計、立體繪圖及考獲室內工程相關專業資格，最後在 2017 年第二次創業獲得成功。

月賣過千盒 兩港男疫市望重振香港糖果業（有片）【見下頁】

郭志仁說：「我從事了建造業 12 年，2018 年屋企小朋友開始在家中牆壁塗鴉，通常的做法都會叫停小朋友，但我覺得不能夠每次都局限他們的創意，便跟和團隊研究全新物紏，終於在 2019 年發明了全新油漆，並在中國和香港獲得專利。用了這種油漆，小朋友用水性筆在牆身塗鴉也可以很簡單地用水洗走。」

疫情下保健飲品大流行 中藥舖攻短租快閃店華麗轉身（有片）【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

【局長會客室】中小企疫境求生【見下頁】

雖然新物料比普通油漆價格高 1 倍，但其特殊性質讓它廣受歡迎，除了家用之外，商務應用方面，客戶直接在商戶牆身寫上日常記事、商務討論，毋須另外再釘上白板，且漆面可做成不同花紋及圖案，美觀與實用並重。

此外，這種重複塗抹功能尤其適合特殊學校裏有特別學習需要的兒童，例如情況嚴重甚至要依賴儀器行走的學童，在牆身作畫會比用紙更加自在，方便學校在視藝室、多元用途室教學。

▲ 郭志仁研發的專利油漆牆身。

市場反應好，公司亦開始擴展規模，郭志仁除跟電腦公司合作開發裝修公司資訊平台外，他亦聘用母校出身的師弟，說：「我畢業於香港建造學院的時候亦受過學校的照顧，校方當時會幫我尋找其他有空缺的公司，而現在我的公司上了軌道，亦希望回饋母校與師弟們合作。這方面學校的支援很好，甚至學員其後考到某些專業牌照會有獎金。新冠肺炎疫情下建造業的影響不算太大，做油漆限定了施工範圍受的影響就更加細。雖然現時香港整體失業率高，但我覺得建造業前景仍頗為明朗，地盤乾淨、培訓的配套也充足，年青人確可以認真考慮。」

提升中小企現金流。高達450,000積分！條款細則適用

一文看清：連鎖商戶小店優惠及最新口罩供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】