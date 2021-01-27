1用 ES 超滑料】Right Plus 衛家新年特別版 Lv3 口罩 款式任你揀! 每盒售 $68

香港口罩廠 Right Plus 衛家，正發售新年特別版口罩。



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衛家指廠方新推出賀年特別版口罩 ，分別有以下款式：

1. 福到我家

2. 花開富貴

3. 長壽百歲

4. 金牛滿屋

現時用戶朋友此賀年口罩，更可自行組合想要的口罩款式，只要在落單時於備注中寫明款式和數量，即可以作出貨安排。



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Right Plus 產品規格：

ASTM Level 3

BFE, PFE & VFE > 99%

耳帶：橡筋耳繩

顏色：6款印花圖案

尺寸：175mm X 95mm (+/- 5mm)

產品數量：30片 (獨立包裝)

售價:$68

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▲ Right Plus 衛家新年特別版口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。