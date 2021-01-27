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【用 ES 超滑料】Right Plus 衛家新年特別版 Lv3 口罩 款式任你揀! 每盒售 $68

行內熱話 16:55 2021/01/27

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 香港口罩廠 Right Plus 衛家，正發售新年特別版口罩。
                     
 【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

衛家指廠方新推出賀年特別版口罩 ，分別有以下款式：

1. 福到我家

2. 花開富貴

3. 長壽百歲

4. 金牛滿屋

現時用戶朋友此賀年口罩，更可自行組合想要的口罩款式，只要在落單時於備注中寫明款式和數量，即可以作出貨安排。 

【其他內容】上下雙鐵線設計! Medicom SafeMask TailorMade 口罩售 $79/50個

Right Plus 產品規格：

ASTM Level 3

BFE, PFE & VFE > 99%

耳帶：橡筋耳繩

顏色：6款印花圖案

尺寸：175mm X 95mm (+/- 5mm)

產品數量：30片 (獨立包裝)

售價:$68

口罩購買連結<<<  

【其他內容】  【一盒齊款】屈臣氏真正版賀年口罩登場! 兩大系列採全新印花 減價開賣

Right Plus 衛家新年特別版口罩

【其他內容】 專業之選! 美國 HALYARD 外科醫用 Level 3 口罩 最平 $100/50 個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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