【無懼疫情】旅遊經濟更重要不封關？ 杜拜旅遊公司推「疫苗套餐」迎接全球旅客

新冠肺炎肆虐全球超過 1 年，各國都採取嚴格防疫措施，唯獨阿聯酋第一大城杜拜例外！當地去年 7 月不顧疫情開放邊境，成為世界上第一個開放旅遊的城市。有禮賓公司更推出索價 4 萬英鎊（約港幣 42 萬元）的「疫苗渡假」服務。

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杜拜的經濟命脈是航空、酒店和零售業，國家承擔不起封鎖邊境的經濟損失，因此去年 7 月已開放邊境。據《美聯社》報道，早前全球為防範英國的變種病毒入侵，禁止英國旅客入境－杜拜卻歡迎他們，阿聯酋航空每天派 5 班飛機往返倫敦及杜拜，而且旅客毋須登機前進行病毒篩檢，吸引不少英國旅客前往當地。

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▲ 杜拜成為全球疫情下的「渡假樂土」，當地酒店去年 12 月的入住率更飆升至 71%。

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杜拜成為全球新冠肺炎疫情下的「渡假樂土」，當地酒店去年 12 月的入住率更飆升至 71%，仿佛在「平行時空」。英國一間專門針對超級富豪的禮賓公司也看準商機，推出飛往杜拜，為期 1 個月的疫苗渡假之旅，由該公司提供頭等艙機票，以及海景酒店住宿，再加上兩劑新冠疫苗，旅費總價高達 4 萬英鎊（約港幣 42萬元）。

不過，這也不代表杜拜對新冠肺炎疫情「放軟手腳」，當地政府剛關閉 ５ 個景點，原因正是違反防疫措施規定；居民方面，政府更提供免費的士鼓勵當地人前往檢測中心進行病毒測試。

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Photo：unsplash、Vittorio Dell'Aquila