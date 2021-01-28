【疫市營商】網上培訓平台多難突圍　教育中心擴展生態圈課程以量取勝

新冠肺炎疫情令遙距學習成為新趨勢，有平台設計大量課程輔以易用的介面，除了提供小朋友興趣班外，家長亦可利用不同課程增值自己。

13 年前創辦的網上課程學習平台 PicAclas，創辦人 Michelle Hung 說：「本身我們是教育中心，故擅長設計有系統的課程，現時我們平台有超過 300 個課程，以及 4,000 個實體家長群組，客戶基礎闊方便拓展生意。」

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網上教學在新冠肺炎疫情下創造出了多贏局面，如導師可在平台發揮自已的專業知識，家長、小朋友又可以受惠；家長方面，除了親子知識外，他們也能學習財務管理知識，現時平台最受歡迎的課程是如何為小朋友未雨綢繆，開設教育基金。

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Michelle 說：「除此之外，我們還有言語治療課程、夫妻溝通課程等等滿足不同需要。平台設有三個不同的收費模式，用戶可以根據自身需要來選擇。可能有人會覺得網上本身就有不少免費資訊，不用再花錢上課，但網上資訊最大的問題是需要時間去過濾。相比之下，我們可以提供師資優良的導師，客戶可以更有效率通過平台增值，我們透過平台培養興趣，甚至在疫情裏增值自己，尋找第二職業。」

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新冠肺炎疫情下教育中心市場萎縮，PicAclas 轉為投資升級網上平台及購置專業器材，並跟名師合作，期間可謂涉足全新市場，幸而坊間反應不錯。

Michelle 表示，希望透過平台讓各行各業的頂尖導師能教授各種知識和技能，打造專業網上學習的生態圈。她說：「平台的功能無時無刻在進步，希望用戶能通過簡單易用的界面，在疫情裏都能靈活增值，突破自已。」

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