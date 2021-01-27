【SME學堂】動畫IP＋二次創作＝大成功！拆解《天竺鼠車車》背後的商業智慧

最近日本定格動畫《PUI PUI天竺鼠車車》（PUI PUI モルカー）在網上引起熱話，甚至有網民指「小孩子才看《鬼滅》，大人都看《天竺鼠車車》」。到底這套每集只有 3 分鐘的動畫短片，背後隱藏甚麼商業智慧？

《PUI PUI天竺鼠車車》題材十分簡單，是講述一個天竺鼠變身成汽車的異世界。動畫每集只有 2 至 3 分鐘，全程沒有對白，透過羊毛氈製成的天竺鼠演出所有故事。動畫短由 29 歲的見里朝希擔任導演兼編劇，而他與姐姐見里瑞穗更「親身上陣」擔任劇中演員。

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(1) 可塑性大 現實車款隨時變天竺鼠

《PUI PUI天竺鼠車車》以「天竺鼠車車」為主要交通工具，在動片中牠們有自己的個性和意識，亦可載人。這種創新的事物，為觀眾提供想像空間。劇中警車和救護車以「天竺鼠車車」形式出現，令觀眾聯想各式的車款都可以變成「天竺鼠車車」，如：「Tesla 的 Model S 可以變成天竺鼠車車嗎？」

一套受歡迎的動畫角色 IP，通常有著極強的可塑性。這種觀眾的「再創作」正是一個 IP 能夠在流行的原因。今次「天竺鼠車車」，亦是因為有大量的二次創作而流行。

(2) 羊毛氈公仔勾起童年回憶

《PUI PUI天竺鼠車車》以定格動畫形式播放，比起一般動畫，這種方式更平易近人，就像一般人小時候喜歡用玩具來創作故事的方式。此前也有不少經典動畫以玩偶為題材而成功，如迪士尼動畫《反斗奇兵》。利用羊毛氈方式呈現，可減低周邊商品的製作成本，因為羊毛氈玩偶的成本不高，且容易擺放，能夠有效帶動周邊商品的銷售。

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(3) 天竺鼠造型吸引觀眾

《PUI PUI天竺鼠車車》比一般動畫角色的好處是，其造型能夠受男女老少歡迎。以往，男性可能喜歡機械人，女性可能小動物。但天竺鼠車車巧妙地結合了「可愛小動物」和「汽車」這兩種形象，而且以兒童喜歡的方式表達，結果能夠吸引全年齡向的觀眾。其實，市場上有不少受歡迎卡通人物有類似特色，如鬆弛熊 (Rilakkuma)，也有相同的特質，受全年齡層歡迎。

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Photo：Komica wiki、YouTube、Netflix