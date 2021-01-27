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【貨櫃大缺貨】出口歧視？貨運公司拒載美國農產品　寧願吉櫃往中國

業界頭條 13:32 2021/01/27

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在新冠肺炎疫情期間，全球航運業面臨貨櫃短缺和運費上升的情況。《CNBC》的調查顯示，在去年 10 月至 11 月期間，大部分貨運公司拒絕出口價值數億美元的美國農產品貨櫃，寧願將空貨櫃運往中國，以裝載利潤更高的中國出口商品。

全球經濟有望復甦？國際物流巨頭：9月貨運量回升近去年水平見下頁

每年 11 月至 3 月為美國農業的收成旺季，農夫除了準備收成，也會在冬季與銀行會面確保下期種植的資金。但據美國人口普查局和美國各個港口的數據顯示，貨運公司在 10 月至 11 月期間拒絕約 177 萬個 20 呎標準貨櫃（TEU）。有貨運公司更表明，如果貨櫃是運載農產品，他們將提會高出口價格。

【財來自有Fund】百分百政府擔保貸款 利息僅2.75厘最多借500萬見下頁

根據港口貿易數據，洛杉磯、長灘、紐約和新澤西州港出口貿易損失總值達 6.32 億美元。Redwood Logistics 執行長（CEO）Mark Yeager 表示，從美國到亞洲的貨櫃中，每 4 個就有 3 個是空的，主因是中國對於空貨櫃的需求大增，導致美國出口商很難找到貨櫃。

每年 11 月至 3 月為美國農業的收成旺季

中國出口增・歐美需求勁 貨運公司加價或停收新定單因貨櫃大短缺？見下頁

美國農業在 2019 年佔美國本地生產總值（GDP）約 0.6%，而食品及相關產業則貢獻達 5.2%。農業運輸聯盟執行董事 Peter Friedmann 指出，從農場、加工、儲存到運輸，當中牽涉的工作職位非常龐大，正當大家認為美國農業開始全面復甦時，卻就出現這種「出口歧視」，隨時令美國農業收入大減。

逾4成在港美國企業對香港前景悲觀 逾3成指香港競爭力降低見下頁

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Photo：unsplash、Thomas Hawk

撰文 : 廖淑瑩

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