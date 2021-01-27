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【疫市營商】奇招盡出救公司收入！美國航空推訂閱制賣機上紅酒・頭等艙用品

商管策略 14:25 2021/01/27

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受新冠肺炎疫情影響，航空業出現鉅額虧損。繼英國航空（British Airways）早前拍賣機上物品後，美國航空（American Airlines）也緊隨其後，推出「訂閱制」售賣原本免費提供給頭等艙及商務艙乘客的紅酒，以增加公司收入。

美國航空最新業績顯示，公司淨虧損達 36 億美元（約港幣 279 億元），令公司要想辦法增加收入。美國航空目前計劃，讓顧客購買提供給頭等艙及商務艙旅客的機上紅酒，單枝裝的價格由 13 美元至 40 美元不等 (約港幣 100 至 310 元），最昂貴的紅酒售價大約 300 美元 (約2,325港元) 。

國泰推自願「地獄更」飛足21日 ANA被休假進修見下頁】 

客戶亦可使用月費模式，以每月 99 美元（約港幣 767 元），獲得 3 枝紅酒，而每消費 1 美元，還可累積里數，公司預期紅酒銷售計劃可以在今年的前 3 個月帶來約 4 萬至 5 萬美元收入。

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度見下頁

美國航空（American Airlines）推「訂閱制」，售賣原本免費提供給頭等艙及商務艙乘客的紅酒

落地開餐廳一樣得？AirAsia 全球開逾百餐廳增收入來源見下頁

美國航空發言人表示，出售機上紅酒並非以賺錢為目標，而是希望跟客戶維持互動，讓客戶在家也能享受頭等艙的待遇。拍賣機上物品貼補損失的航空公司並非只有美國航空，英國航空也在虧損之下，早已展開機上物品大特賣，從餐具、毛巾到手推車，連頭等艙麵包籃和拖鞋都買得到。

航空業受新冠肺炎疫情打擊巨大。

客運量大跌 澳洲航空售賣機上餅乾・茶包尋新出路見下頁】 

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Photo： BriYYZ、unsplash

撰文 : 廖淑瑩

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