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【疫市創業】香港女生棄投行工創運動品牌　疫市拓新營銷模式點止「慳舖租」（有片）

商管策略 09:29 2021/01/30

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新冠肺炎疫情打擊香港各行業，但反而令安穩在投資銀行工作的女生，立定決心辭職創立女性運動品牌，甚至拓展結合網上和實體（O2O）的銷售模式，「慳租」之餘更實現自己創業的夢想。

Shero 創辦人 Fiona Ng 原本在投行工作，而她平日也喜歡做運動，夢想有一個屬於自己的運動品牌。直至 2020 年疫情爆發，讓她覺得「如果再唔把握時間實踐夢想，可能一世都做唔到」，因此全職發展 SHERO 運動品牌。

月賣過千盒 兩港男疫市望重振香港糖果業（有片）見下頁

回想創業初期，Fiona 表示，所有事都是由零開始，由找廠商、打版，到建立網站等所有事情從頭學起。

運動服飾幾乎被大品牌壟斷，但 Fiona 仍投放不少時間改善產品質素。她解釋：「我花很多時間心機去研究超過 20 至 30 種運動服物料，務求無論在功能、彈力、舒適度等方面儘量做到最好。」

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題見下頁

在香港創業租金亦是一大挑戰，Fiona 就以 O2O 網上加線下（實體）的模式經營。除了網上銷售，品牌還跟瑜伽中心合作，將產品在 3 間瑜伽中心寄賣。Fiona 認為這種模式，顧客可以在網上購買，亦到門市銷售點查看及試身，完善整個購物體驗。她又指，這種模式在租金昂貴的香港較合適，因為可以改變以往只依賴門市「捱貴租」的銷售模式。

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網銷＋實體店體驗 隱形眼鏡店：疫市做生意要主動出擊見下頁

Shero 實體店銷售額在新冠肺炎疫情期間下跌 2 至 3 成，故更著重網上推廣，如早前舉辦網上工作坊，由瑜珈老師教授居家運動，疫情下在網上加強跟客人互動。Fiona 透露未來擴展更多銷售點，除了健身中心和瑜伽中心，也考慮將銷售點拓展至百貨公司及咖啡店等。

企業培訓停烹飪學校生意跌谷底 開烘焙材料專門店吸新客源見下頁

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撰文 : 廖淑瑩

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