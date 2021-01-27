【附購買連結】唔駛換購! 台灣製造中衛丹寧牛仔口罩 特價售 $129 盒

荃心日韓藥房正發售台灣製造中衛丹寧牛仔口罩。



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近日台灣中衛口罩大貨到，售價亦下降不少，之前較少見的款式，現在也較易購得。例如店方發售的衛丹寧牛仔口罩，之前不易購買，店方更把原價 $149 的口罩，減至 $129，一盒口罩有 30 個。



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。