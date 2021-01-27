上下雙鐵線設計! Medicom SafeMask TailorMade 口罩售 $79/50個

福港中西大藥行表示，正發售 Medicom SafeMask TailorMade 口罩。



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Medicom SafeMask TailorMade 口罩符合 ASTM F2100 Level 1 美國醫療防護標準，最特別的是上下雙鐵線設計，戴上時可緊貼面形，超舒適設計。此口罩為成人尺寸，有淺粉紅和淺藍色選擇，售價為 $79/50個。



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。