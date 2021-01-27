韓國製造 KF94 口罩首見中式賀年設計 採用福字/麻雀牌圖案

韓國的 KF94 口罩，採用圖案設計的不算多，更少見採用中式設計。Silvery Living 發售的 KF94 口罩，卻提供兩款中式圖案設計。



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其中一款是福字圖案，另一或是麻雀牌設計，在 KF94 口罩中十分罕見。每個 KF 94 口罩為獨立包裝，售價為 $8 個，最少購買 5 個。



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。