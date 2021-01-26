【突襲式封區】 油尖旺新劃出指定區域　廟街煲仔飯店：休業兩天避禍兼考慮提早收爐

第四波新冠肺炎疫情持續嚴峻，油尖旺區內感染數字高企，新劃出的油麻地及旺角「指定區域」範圍東至彌敦道，南至眾坊街，西至渡船街，北至登打士街。 有食店不被列入檢測範圍，擔心疫情風險自行休業兩天。

油麻地的廟街賣煲仔飯的宏興美食館，東主 Simon Yeun 表示：「現時未封區街上人表現緊張，雖然店舖不被列入檢測範圍，但觀察到市民不敢外出或買外賣，取了外賣後也不會停留片刻。現時怕這數條街隨即被封，今日也不訂貨，明天開始暫停休業兩天，算是為自己和員工著想，始終打開門做生意也有風險，繼續觀望疫情進展再作考慮。」

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▲ 東主為自己和員工著想，明天開始暫停休業兩天，今日不入貨。

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冬天是煲仔飯旺季，Simon又指：「以往冬季平均每天可做約 15,000 至 20,000 港元生意，周末營業額約 30,000 元，現在目前一天只有 3,000 元生意，這星期更只有數張單外賣平台的外賣單，仍然開店只是為出糧給夥記『蝕往做』；過去農曆年初二、初三，旺角女人街遊人會順道過來光顧，現時四方而來的疫情，最壞打算在農曆年『提早收爐』。」

食物及衞生局局長陳肇始今日會見傳媒時公布有關安排。她說，油麻地和佐敦一帶近日短時間內出現多宗確診個案，而區內舊式樓宇較多，居住環境較擠迫，社區感染風險或較高。小區強制檢測安排旨在盡快切斷區內傳播鏈，達到小區清零目標。

政府晚上 7 時起限制在油麻地指明「受限區域」包括碧街和東安街，受檢人士按政府安排接受強制檢測，政府目標在 1 月 27 日上午 6 時左右完成此行動。

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▲ 油麻地指明「受限區域」即碧街9-27號和東安街3號

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