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【突襲式封區】「指定區域」人流減生意差　紅磡火鍋店：禁堂食已夠慘・封區雪上加霜

業界頭條 07:41 2021/01/27

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新冠肺炎在香港肆虐，特區政府在佐敦、油尖旺、紅磡及深水埗新設「指定區域」，盼能加強大廈居民檢測。有紅磡火鍋店直斥，政府政策始終未有對症下藥，反而要商戶承擔後果。

國泰推自願「地獄更」飛足21日　ANA被休假進修見下頁

「616牛肉火鍋專門店」位於紅磡，東主林瑞華跟公民黨「黨友」譚文豪合夥經營的茶餐廳「一日三餐」則位於旺角，兩間店舖皆鄰近政府新指定的「指定區域」。616牛肉火鍋專門店亦已宣布，部分分店將暫停全日堂食。

林瑞華指 ，火鍋店生意在禁晚市堂食後生意跌近 7 成，茶餐廳則因為能做外賣尚能力保不失，可是旺角同區不少朋友的餐飲生意均急跌，尤其「指定區域」被標籤化可能令人流進一步減少，經營雪上加霜。

【局長會客室】中小企疫境求生見下頁

「616 牛肉火鍋專門店」合夥人林瑞華。

尖旺新劃出指定區域　廟街煲仔飯店：休業兩天避禍兼考慮提早收爐見下頁

林瑞華説：「晚市堂食從來都無人能證明是跟新冠肺炎疫情有關，哪到底為甚麼要禁晚市？正常的社交生活，不是多人聚集，吃完飯載回口罩又有何問題？明顯地有其他的群組才是播毒源頭，最出名的就有跳舞群組、回歸群組；第三波、第四波疫情爆發更全是有跡可尋，政府卻又不針對源頭堵截。」

他認為，若小商戶在指定區域又被突然封區，生意無法做政府又不賠償，到時就要自己承擔所有損失，非常不公平。

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撰文 : 陳文政

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