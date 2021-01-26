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【航空業悲歌】國泰推自願「地獄更」飛足21日　ANA被休假進修

業界頭條 19:43 2021/01/26

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新冠肺炎肆虐，航空業大受打擊，據悉國泰航空向員工發出內部公告，推出自願「地獄更」，員工需要連飛 21 日才可以回香港老家，隔離 14 日後再獲 14 天休假。

國泰航空公布，去年國泰及國泰港龍航空載客量約 463 萬人次，按年倒退近 87%，單計上月，國泰航空載客量約 4 萬人次，按年大跌 98.7%，駭人聽聞。

ANA料全年蝕377億　員工調職・廉航合營運貨救亡見下頁

國泰航空早前發出內部公告，推出自願參加方案，屆時機組人員會在 21 日內進行「閉環式」工作，回港隨即接受 14 日隔離，及後將有 14 日休假。有空中服務員憂慮，公司會將行程編排得密密麻麻，加上公司規定機組人員在外地不能離開酒店，意味  5 個星期內都除了工作外便要獨自留在酒店，有員工直言是「地獄行船更表」。

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外國航空業亦不好過，擁有 1.5 萬名員工的日本全日空 (ANA) 將在 4 月導入「休假進修」制度，僱員可以留職停薪，公司不會過問理由，最長允許 2 年，如果休假超過 1 年或者出國留學，全日空會補助 20 萬日圓（約港幣 15,000 元），申請人必須在全日空的工作超過 1 年，留職期間的社會保險費用仍由公司支付。

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Photo：PohanChen

撰文 : 陳文政

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