傳深水埗將封區 黃金電腦商場商戶指生意大受影響 另傳物資已送到? 其實係...

近日政府宣布深水埗「強檢」範圍內，今日又新增 2 個區域 (詳情按此瀏覽)，有不少人流密集的購物熱點，如黃金電腦商場及「玩具街」等。今日有消息傳出有機會突擊封區，記者馬上聯絡黃金場內的人士了解。



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黃金管理處已出通告，大致內容提示商戶一些應變措施，例如關門後立即離場、關閉冷氣水電、不要留現金、與客人溝通安排等，同時指商場會有 24 小時保安留守，而商場經理亦會隨時準備進場應付突發事件。

有黃金電腦商場商戶向記者透露，目前未有任何官方消息指會封鎖該區，但消息傳出後人流明顯減少，相信是市民擔心「被困」，生意大受影響。此外，直至晚上 6 點為止，另有商戶指，在街上暫時未見有物資車或者鎖區用的圍欄，亦未見有大批政府人員出沒。之前網傳檢疫物資已送到深水埗的圖片，後來網民發現原來是 PS3 遊戲機。

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