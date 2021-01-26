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MEDOX 買口罩 送 $400 Pokémon 空氣清新機優惠券

行內熱話 18:53 2021/01/26

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 香港口罩廠表示，正推出 Pokémon 口罩優惠。
                  
 【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

MEDOX 正跟百老滙推出聯乘優惠。即日起於 MEDOX 網站購買 Pokémon/Medox口罩滿 $400，即送$400 優惠碼，購買 Luva Pureair Lamp (Pokémon特別版)空氣清新機，優惠只適用於百老滙網站。

Luva Pureair Lamp (Pokémon特別版)空氣清新機印有 Pokémon 圖案，原價售 $1,580。

【其他內容】  【一盒齊款】屈臣氏真正版賀年口罩登場! 兩大系列採全新印花 減價開賣
 

 

    點擊圖片放大
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【其他內容】 專業之選! 美國 HALYARD 外科醫用 Level 3 口罩 最平 $100/50 個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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