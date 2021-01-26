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【疫市營商】防疫措施延長一周　健身中心：服務停租照交變「死局」

業界頭條 20:01 2021/01/26

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新冠肺炎確診數字持續高企，明日（ 1 月 27 日）屆滿的防疫措施將再延長至下周三即 2 月 3 日。有健身中心表示，停業加上租務負擔感到「頭痕」。

Nana gym 創辦人曾海蘭（NaNa）指：「復業又怕新冠肺炎疫情，停業又無收入，其實業界非常被動，停業期間又要交租。實體課程取消，有健身基礎的部分客戶透過 Zoom 上課，我便視像教學指點動作，但網上教學中心沒有收入。」

曾海蘭續指：「公司個半月已沒有生意，健身課堂數次延期，且學生還使用舊套票（package），就算復業仍然擔憂客戶不會買新套票。」

疫情又再打擊生意？消息：社交距離防疫措施再延長至2月3日見下頁

【財來自有Fund】一條片睇晒百分百擔保特惠貸款　廠商會：甘露助絕處逢生見下頁

Nana gym 創辦人曾海蘭

曾海蘭明白業主有難處，但健身中心當下面對最大問題是「業務停、租照交」，沒有收入只有支出變「死局」，期望政府可考慮推出對應租務資助，業界可按商業登記證申請，減低租務負擔。

【疫市營商】Ladies Only 健身中心發展潛力大 「小眾市場」疫情下反更易生存​​​​​​【見下頁】​

【疫市直擊】培訓新教練拓事業雙贏 拉筋運動中心無懼疫情開分店見下頁

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撰文 : 鍾采餘

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