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【附區域地圖】碧街突發圍封! 強檢「指定區域」增至 4 個擴至旺角/紅磡 包含果欄/廟街 有商戶擔心「疫區」標籤影響生意

業界頭條 19:17 2021/01/26

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本港新冠肺炎疫情持續，截至今日凌晨（26 日），本港新增 64 宗確診個案，其中一宗為輸入性個案，其餘的 63 宗本地個案中，有 21 宗屬於源頭不明個案。昨天伊利沙伯醫院 3 位初步確診的護士，今日亦正式確診。 
                   
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食物及衛生局副局長徐德義醫生宣佈，由今日起，會增加「指定區域」的地點，詳情如下：

一）原有位於佐敦的「指定區域」範圍會擴大：東至彌敦道；南至柯士甸道；西至渡船街、文昌街、文匯街及廣東道；北至甘肅街。

二）新增油麻地及旺角「指定區域」：東至彌敦道；南至眾坊街；西至渡船街；北至登打士街。

三）新增紅磡「指定區域」：東北至差館里、東南至船澳街及寶來街、西南是溫思勞街及紅磡南道、西北至紅磡漆咸道北。

四）保留原有的深水埗「指定區域」。

19:00 更新:政府表示，碧街 9 至 27 號及東安街 3 號列受限區域，已圍封。全數居民需接受強制檢測，目標明早解封。

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於指定區域範圍內，若有大廈出現 1 宗或以上確診個案，或有樓宇的污水樣本檢測呈陽性，顯示可能存在感染風險，即會被納入強制檢測公告名單。居於公告名單樓宇內的居民，必須強制進行病毒檢測。

今次強檢區範圍加大，除之前的黃金電腦商場、鴨寮街和玩具街外，更包括果欄和廟街等著名區域。位於深水埗強檢區的電子特賣城，早前強檢已令人流大跌(按此瀏覽詳情)。有位於旺角新增區域的商戶就擔心，此安排令原來已少的人流，雪上加霜。
 
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撰文 : 張文啟

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