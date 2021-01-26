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【政府公告】​「維持社會和經濟運作」 政府周四恢復部分基本公共服務

行內熱話 16:20 2021/01/26

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新冠肺炎疫情反覆，當局最新公布周四（ 1 月 28 日）起，政府部門除繼續提供緊急和必須的公共服務外，還恢復部分基本公共服務。

政府自去年 12 月實施政府僱員特別上班安排，非緊急和必須公共服務及參與抗疫人員留在家工作（WFH）。發言人指，即使受新冠肺炎疫情影響，政府仍有責任維持社會和經濟繼續運作，由 1 月 28 日起恢復提供部分基本公共服務；最終目標是在條件許可下，全面恢復正常公共服務。

【限聚令延長】疫情又再打擊生意？消息：社交距離防疫措施再延長至2月3日​​​​​​見下頁】​

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題見下頁

發言人續指，各政策局和部門會採取彈性措施，盡量減少辦公地點同一時間員工的數目，如將員工分成兩組，交替在家工作，或擴大彈性上班和午膳時間的幅度，因此辦事處的開放時間或會有所更改，市民輪候服務的時間亦可能會延長，或需要更長時間才能完成處理申請，望市民理解。

政府呼籲有需要的市民盡量利用郵寄、投遞箱或網上服務等方法，以獲得所需服務；有關部門會另行公布其所恢復提供的服務和有關安排和詳情。

【封區餘波】油麻地封區政府不賠償  果欄・商販：請及早通知高抬貴手​​​​​​見下頁】​

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Photo：Bernard Spragg、Francisco Anzola

撰文 : 鍾采餘

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