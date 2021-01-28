【香港製造】物理治療・特殊教育適用　港產機械人開拓院舍市場

新冠肺炎肆虐，老人院禁止外訪，有公司推出遙距機械人讓物理治療師遙距接觸老人家教他們做伸展運動，在疫情裏開拓出新商機。

STEMA Robot Coding Academy 機械人編程教育創辦人 Vincent Kwok 擁有 10 多年科技教育經驗，並於多間幼稚園、中小學、特殊教育機構合辦多個科技教育課程，說：「我們在 2008 年開始營運， STEMA 是未來教育上的大趨勢，我們現正與和不同的教學機構、青少年中心合作，除了提供教材外，亦會提供導師，擔任供應商的角色。」

月賣過千盒 兩港男疫市望重振香港糖果業（有片）【見下頁】

新冠肺炎疫情之下，不少課堂都變成了網上教學，令經營模式改變。Vincent 指，去年四月著手研發遙距機械人，盼能將產品提供給不同商業機構，例如讓老闆控制機械人在辦公室巡視，與員工談話，卻想不到發明最終在院舍大放異彩，說：「現在院舍不容許探訪，連物理治療師也不可以到院舍。現在他們可以透過機械人觀察老人家，並利用機械人教老人家做指定伸展動作。解決了疫情下的痛點」

留在家禮物家品銷情疫市升 港產手工蠟燭擴充實體店【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

【財來自有Fund】百分百政府擔保貸款 利息僅2.75厘最多借500萬【見下頁】

Vincent 表示遙距機械人銷情暢旺，比預期中賣多了近 300 部，說：「疫情不知道會持續多久，對院舍來說確需要解決方案。我們希望遙距機械人未來能夠進入學校，到時它不單能夠探熱、考勤，若果學生發燒，學校也可以透過電子紀錄查看學生是否有發病的端倪。」

Vincent 在去年更與中國移動合作 5G先導計劃案，自家研發結合5G IOT 與micro-bit技術 ，可應用到中小學常識與電腦科中，在STEM 教育中加入機械人製作與編程多元學習以提升小朋友對創科的興趣。

提升中小企現金流。高達450,000積分！條款細則適用

一文看清：連鎖商戶小店優惠及最新口罩供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】