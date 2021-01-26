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FFP3 最高防護! SAVEWO 3DMASK EXTREME PRO 專業版本口罩即將發售

行內熱話 16:18 2021/01/26

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香港口罩廠表示，SAVEWO 3DMASK EXTREME 即將而世。此最強口罩集合「極緻過濾效能」「超汎用密合性能」「特級穿戴舒適度」三大重點於一身的最強防護呼吸器，適合專業人士使用。
                  
 【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

SAVEWO 3DMASK Extreme 是救世最高等級的即棄式防護呼吸器，擁有EN149:2001+A1:2009 FFP3最高等級防護呼吸器認證，能在任何環境下為您提供最高效的呼吸系統保護力，防止塵埃、細菌、病毒等侵襲及感染。其中3DMASK Extreme Pro頭帶式型號更特別設計在高風險作業情況使用，能為大部份成人提供符合OSHA呼吸器密合度標準的嚴格要求。（耳帶型簡稱EX 及頭帶型簡稱EX Pro）

首度採用五層式設計，第一表層為UltraSpunBond超潑水面層，減少沾上感染物。第二層為全新SAVEWO FlexNet抗破壞支撐層，提供最強的立體堅挺度及最高的耐用性，確保呼吸器在高強度作業下仍能擁有穩定卓越的性能。第三及四層為全新的Type.Cool+ EX複合式究極過濾層，提供最高過濾效能，並把呼吸阻力控制至最低。第五底層為ESPP超柔滑衛材，呵護肌膚。

【其他內容】  【一盒齊款】屈臣氏真正版賀年口罩登場! 兩大系列採全新印花 減價開賣

全新PrefectSeal氣密鼻形軟墊，首創以專用剪裁設置在呼吸器的鼻樑及下巴位置，其中鼻樑位置更設有強效定形的記憶金屬鼻條，完美封閉面部與呼吸器之間的空隙，還能減少呼吸器與面部壓力，比傳統更舒適。

全新HBPro舒適彈性頭帶，以不銹鋼釘扣合口罩，能承受100N拉力，確保呼吸器安全舒適地密合用戶面部。3DMASK EX Pro 呼吸器是採用頭帶式穿戴方法，是以 2 條特製衡拉力膠帶扣於頭背及頸背，令呼吸器貼合用戶面部。3DMASK EX Pro 採用原創的斜邊剪裁，呼吸器的上方的口罩寬度和膠帶均會比下方稍長，此巧妙的設計減少了頭帶的壓力及增加了頸帶的拉力，有效平衡整體拉力，更符合人體力學，令頭部血液流通及呼吸器能穩固定位。

暫時廠方未有公開 3DMASK EX Pro 的售價和推出日期。 

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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