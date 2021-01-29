【香港製造】餐廳・食品生意疫情打擊大　本地牛丸商：做好產品博回頭客

新冠肺炎疫情影響深遠，食品批發營業額因為餐飲業生意重創急跌，主動為夥伴開方便之門，盼減低食店現金流壓力，期待疫情過後能繼續拍住上。

大埔振興牛丸第二代傳人陳岳成（Pius）說：「爸爸上世紀 50 年代在九龍城寨創業，做潮洲手打魚蛋起家， 後來才開始打牛丸，大約 1967 年搬到黃大仙大磡村，1977 年業主加租，爸爸決定在大埔買舖位自立門戶，當時大埔還是很荒蕪，連電氣化火車都未有；2007 年爸爸退休，我接手後便註冊了『大埔振興牛丸』品牌名稱，並推出了不同產品，由 10 多款增加到現在大約有 60 至 70 款食品。」

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新冠肺炎疫情下經營模式自然有所轉變，振興的主要客戶是酒樓、餐廳、火鍋店等餐飲行業，可是隨著疫情重擊飲食業，夥伴拮据，甚至面臨現金流斷裂，振興旗下門市零售生意影響不大，但仍無法彌補批發的損失，但合作夥伴有困難亦不可以視若無睹。

陳岳成說：「幫得便幫吧，有些朋友可能真是周轉困難，我們便暫時不去收帳，他們再有新帳才結算。我們自己用零售店的收益支撐自己的現金流。疫情下大家不好過，但大家都知道這是暫時的，捱過這次難關我們便繼續拍住上。」

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為了做好零售生意，陳岳成進一步調節資源推出更多小包裝食品，例如批發的 1.2 kg 大包裝牛丸對家庭客份量太多，現時便推出更多小包裝迎合市場。

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作為第二代傳人，陳岳成恪守父親經營原則，不要怕花工夫，產品做得好讓客人自然會回頭。他說：「我們的牛丸價格對比內地牛丸高約 1 倍，但我們以用料勝過內地貨。我們是 100% 牛肉，2013 年 2 月左右歐洲發現有牛肉餅含有馬肉，現在甚至有幾款牛丸是完全以豬肉做的。我希望可以改變港人對肉丸的誤解，其實肉丸不一定用剩餘的肉碎做，例如我們便會用原肉做，墨魚丸也不會混雜其他魚肉。」

陳岳成舉例，一些劣質牛丸會混入大豆分離蛋白，以乳化劑起膠，最後再加入肉類的香精，可是這種成品一來不夠牛味，二來不天然、不好吃亦不健康。他指出公司在 2016 年振興推出「零添加系列」吸引注重健康的顧客；為開拓年輕人市場，近年推出創新系列，希望能夠進一步活化品牌，開拓客源。

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