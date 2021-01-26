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【疫市直擊】灣仔玩具街如常賣年貨　商販：疫情影響生意只有等運到

商管策略 14:12 2021/01/26

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牛年將至，灣仔太原街玩具商店及地攤經已售賣舞獅、揮春及燈籠等等賀年產品，雖然零售市道依然疲弱，卻無損新年氣氛。太原街一帶商戶坦言，應節產品難補足整體營業額，故今年已減少入貨，預計農曆年前減價促銷免「責貨」過年。

鐵皮屋地攤和玩具店是灣仔太原街一大特色，SME.hket 記者發現人流尚算暢旺，走至太原街盡頭一檔鐵皮屋，售賣動物主題手揮春及動物擺設。鐵皮屋檔主梁小姐表示：「之前人流就差一些，這幾日還可以；早前星期六及日照常營業，因為貓狗揮春較罕見，銷情也可以。」

佐敦實施禁足令強制檢測 玉石街・糕品店：已停工停業損失慘重​​​​​​【​見下頁

【局長會客室】中小企疫境求生見下頁

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疫情下吉鋪處處？沙田商場租戶抗疫奇招自救（有片）​​​​​​見下頁】​

灣仔交加街十字路口的一檔，鐵皮屋負責人梁先生指：「因應新冠肺炎疫情市況，今年已減少入貨 1/3，因營業額也少了 1/3，9 成客都會講價，預到這情況只能盡量給予折扣優惠；過年前最尾 10 日也會調低價格，否則便存貨陪過年。」

鄰檔鐵皮屋負責人謝太稱，一對鯉魚設計擺設及飾物非常好賣：「今年銷情尚可，熟客每年經過這裏也會光顧，他們取了個意頭『順頭順路』 。」

【疫市直擊】深水埗強檢 食店批治標不治本・黃金腦場：生意最少跌3成​​​​​​見下頁】​

對於賀年產品銷情，玩具店負責人蔡先生指：「現時銷情一般，但打開門做生意又無可能不入貨『撐門面』，不想連些微少收入也失去，現時『等福降臨』 （等運到），盼政府妥善處理疫情，生意能回復過來。」

深水埗強檢街市營業額跌5成特賣場無客 商販老闆：生意前所未有咁差​​​​​​見下頁】​

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撰文 : 鍾采餘

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