HKMB X 玉皇朝漫畫口罩 神兵/玄奇/問天/玉郎系列同步登場

香港口罩廠 HKMB 表示，正在預售 HKMB X 玉皇朝漫畫口罩。



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今次的 HKMB X 玉皇朝漫畫口罩是以套裝發售，一套口罩有四大系列，售價為 $238，共 120 個獨立裝口罩，並會在 1 月 28 日發售。玉皇朝漫畫口罩包括:

神兵系列:(玄天邪帝,樂娃,西城秀樹,北冥雪,南宮問天)

玄奇系列:(天地盟主,南宮問菜,女媧,南宮鐵心,大羅刹宗宗主)

問天系列:(南宮問天VS炎神,剌邪篇 ,秘窟靈異篇,血戰四靈將,神兵玄奇)

玉郎系列:( 恭喜發財,身壯力健,牛氣沖天,金牛報喜,牛郎賀歲)

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HKMB 口罩規格

PFE> 99％

BFE> 99％

VFE> 99％

全香港製造

成人尺寸

一盒30個

獨立包裝



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。