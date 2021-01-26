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HKMB X 玉皇朝漫畫口罩 神兵/玄奇/問天/玉郎系列同步登場

行內熱話 03:39 2021/01/26

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香港口罩廠 HKMB  表示，正在預售 HKMB X 玉皇朝漫畫口罩。
                    
 【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

今次的 HKMB X 玉皇朝漫畫口罩是以套裝發售，一套口罩有四大系列，售價為 $238，共 120 個獨立裝口罩，並會在 1 月 28 日發售。玉皇朝漫畫口罩包括:

神兵系列:(玄天邪帝,樂娃,西城秀樹,北冥雪,南宮問天)

玄奇系列:(天地盟主,南宮問菜,女媧,南宮鐵心,大羅刹宗宗主)

問天系列:(南宮問天VS炎神,剌邪篇 ,秘窟靈異篇,血戰四靈將,神兵玄奇)

玉郎系列:( 恭喜發財,身壯力健,牛氣沖天,金牛報喜,牛郎賀歲)

【其他內容】  【一盒齊款】屈臣氏真正版賀年口罩登場! 兩大系列採全新印花 減價開賣
 

    點擊圖片放大
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HKMB 口罩規格

PFE> 99％
BFE> 99％
VFE> 99％
全香港製造
成人尺寸
一盒30個
獨立包裝

口罩購買連結<<< 
 
【其他內容】 【最多 6.5折】開完又開新舖! 盾牌口罩新店進駐尖沙咀 口罩激減售$19.5盒/50個起

【其他內容】  【77 折優惠】每個口罩設計都唔同 ! Maskology 三大和風櫻花系列超美感口罩 Lv3獨立裝售 $58 盒

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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