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【附直購連結】專業之選! 美國 HALYARD 外科醫用 Level 3 口罩 最平 $100/50 個

行內熱話 03:25 2021/01/26

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網店 MIFFIASPLACE 正發售美國 HALYARD 外科醫用口罩。
                   
 【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

不少港人都知道 Medicom 是口罩名牌，但來自美國的 HALYARD 不但是名牌，更是醫生專業1之選。袁國勇視察疫廈時，也是戴 HALYARD 的 N95 口罩。這款  HALYARD 外科醫用口罩是 Level 3 高防規格，為成人橙色口罩，一盒 50 個售 $138，買三售只售 $299，平均每盒 $100。但注意這款口罩是綁帶設計，使用上或較麻煩。

【其他內容】  【一盒齊款】屈臣氏真正版賀年口罩登場! 兩大系列採全新印花 減價開賣
 

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HALYARD 口罩規格

-50 個一盒 
-MADE IN MEXICO
-香港醫管局選用品牌之一
-消委會經實測後推薦品牌
-美國ASTM LEVEL 3頂級標準
（LEVEL 3 口罩能有效阻擋≥98%的細菌及0.1ΜM微粒）
-歐洲EN14683 TYPE IIR頂級標準
-符合針對血液和體液滲透的面部防護的ASTM F1862標準

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【其他內容】 【最多 6.5折】開完又開新舖! 盾牌口罩新店進駐尖沙咀 口罩激減售$19.5盒/50個起

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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