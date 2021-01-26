【附直購連結】專業之選! 美國 HALYARD 外科醫用 Level 3 口罩 最平 $100/50 個

網店 MIFFIASPLACE 正發售美國 HALYARD 外科醫用口罩。



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不少港人都知道 Medicom 是口罩名牌，但來自美國的 HALYARD 不但是名牌，更是醫生專業1之選。袁國勇視察疫廈時，也是戴 HALYARD 的 N95 口罩。這款 HALYARD 外科醫用口罩是 Level 3 高防規格，為成人橙色口罩，一盒 50 個售 $138，買三售只售 $299，平均每盒 $100。但注意這款口罩是綁帶設計，使用上或較麻煩。

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HALYARD 口罩規格



-50 個一盒

-MADE IN MEXICO

-香港醫管局選用品牌之一

-消委會經實測後推薦品牌

-美國ASTM LEVEL 3頂級標準

（LEVEL 3 口罩能有效阻擋≥98%的細菌及0.1ΜM微粒）

-歐洲EN14683 TYPE IIR頂級標準

-符合針對血液和體液滲透的面部防護的ASTM F1862標準



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。