【一盒四款】Comfy Wear 牛年行運口罩 現貨優惠價售$49盒

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香港口罩廠 Comfy Wear 表示，牛年行運口罩現貨已上架。
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Comfy Wear 牛年行運口罩全香港製造，BFE、PFE、VFE ≥ 98%，內含四款新年設計口罩。現時購買隨盒附送利是封一包 (10個裝)。此口罩售 $48，一盒有 12 個獨立包裝口罩(每款 3 個)。
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Comfy Wear口罩規格
包裝規格：一盒12個獨立包裝 (一盒4款，每款3個)
隨盒附送利是封一包 (10個裝)
產地：100%香港製造
產品介紹：EN14683 TYPE IIR, BFE、PFE、VFE ≥ 98%
三層防護結構，高透氣性，親膚吸汗
高效阻隔花粉、細菌微粒、顆粒、微細懸浮粒子
血液防透測試達至120mmHg
口罩尺寸:
成人175*95mm
女士160*85mm
中童 140*90mm
幼童122*85mm
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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。
撰文 : 張文啟