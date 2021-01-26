【一盒四款】Comfy Wear 牛年行運口罩 現貨優惠價售$49盒

香港口罩廠 Comfy Wear 表示，牛年行運口罩現貨已上架。



【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】



Comfy Wear 牛年行運口罩全香港製造，BFE、PFE、VFE ≥ 98%，內含四款新年設計口罩。現時購買隨盒附送利是封一包 (10個裝)。此口罩售 $48，一盒有 12 個獨立包裝口罩(每款 3 個)。

【其他內容】 【一盒齊款】屈臣氏真正版賀年口罩登場! 兩大系列採全新印花 減價開賣

▼ 點擊圖片放大 +4 +3



口罩購買連結<<<



【其他內容】 【最多 6.5折】開完又開新舖! 盾牌口罩新店進駐尖沙咀 口罩激減售$19.5盒/50個起



Comfy Wear口罩規格

包裝規格：一盒12個獨立包裝 (一盒4款，每款3個)

隨盒附送利是封一包 (10個裝)

產地：100%香港製造

產品介紹：EN14683 TYPE IIR, BFE、PFE、VFE ≥ 98%

三層防護結構，高透氣性，親膚吸汗

高效阻隔花粉、細菌微粒、顆粒、微細懸浮粒子

血液防透測試達至120mmHg

口罩尺寸:

成人175*95mm

女士160*85mm

中童 140*90mm

幼童122*85mm



【其他內容】 【77 折優惠】每個口罩設計都唔同 ! Maskology 三大和風櫻花系列超美感口罩 Lv3獨立裝售 $58 盒



購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。