  • 18°C
香港時間 : 2021126日 (二) 03:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【一盒四款】Comfy Wear 牛年行運口罩 現貨優惠價售$49盒

行內熱話 03:00 2021/01/26

分享：

香港口罩廠 Comfy Wear 表示，牛年行運口罩現貨已上架。
                   
 【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

Comfy Wear 牛年行運口罩全香港製造，BFE、PFE、VFE ≥ 98%，內含四款新年設計口罩。現時購買隨盒附送利是封一包 (10個裝)。此口罩售 $48，一盒有 12 個獨立包裝口罩(每款 3 個)。

【其他內容】  【一盒齊款】屈臣氏真正版賀年口罩登場! 兩大系列採全新印花 減價開賣

    點擊圖片放大
    +4
    +3


口罩購買連結<<< 

【其他內容】 【最多 6.5折】開完又開新舖! 盾牌口罩新店進駐尖沙咀 口罩激減售$19.5盒/50個起

Comfy Wear口罩規格

包裝規格：一盒12個獨立包裝 (一盒4款，每款3個)

隨盒附送利是封一包 (10個裝)

產地：100%香港製造

產品介紹：EN14683 TYPE IIR,  BFE、PFE、VFE ≥ 98%

三層防護結構，高透氣性，親膚吸汗

高效阻隔花粉、細菌微粒、顆粒、微細懸浮粒子

血液防透測試達至120mmHg

口罩尺寸:

成人175*95mm
女士160*85mm
中童 140*90mm
幼童122*85mm

【其他內容】  【77 折優惠】每個口罩設計都唔同 ! Maskology 三大和風櫻花系列超美感口罩 Lv3獨立裝售 $58 盒

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

相關文章

外科口罩已唔夠用? 德國等歐洲多國 強制市民配戴 FFP2/N95 級高防呼吸器口罩
2021/01/24
外科口罩已唔夠用? 德國等歐洲多國 強制市民配戴 FFP2/N95 級高防呼吸器口罩
【三款獨特設計】香港情懷! MedBox 紅白藍款口罩 售$39.9包
2021/01/25
【三款獨特設計】香港情懷! MedBox 紅白藍款口罩 售$39.9包
【附購買連結】HK-M 金牛座Lv3口罩 獨立包裝售$99/30個
今日
【附購買連結】HK-M 金牛座Lv3口罩 獨立包裝售$99/30個
香港 著數優惠 口罩

上一篇文章

【附直購連結】專業之選! 美國 HALYARD 外科醫用 Level 3 口罩 最平 $100/50 個

下一篇文章

【附購買連結】HK-M 金牛座Lv3口罩 獨立包裝售$99/30個
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】花市取消又重開・工展會延期・美食嘉年華網上搞　一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】花市取消又重開・工展會延期・美食嘉年華網上搞　一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣